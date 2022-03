BBB 22 ganha mais tempo no ar e agora será estendido até o dia 26 de abril - Reprodução de vídeo

Publicado 15/03/2022 21:01 | Atualizado 15/03/2022 21:09

Rio - A festa de lançamento da marca de roupas da influenciadora Gkay contou com a presença dos ex-BBBs Rodrigo Mussi, Bárbara Heck, Tiago Abravanel e Larissa Tomásia. E parece que, durante o evento, um deles acabou contando algumas fofocas dos bastidores para Lucas Rangel. O youtuber não perdeu tempo e compartilhou tudo com os seus seguidores no Instagram.

Alertando que contaria uma "fofoca braba", Rangel disse: "Ontem uma pessoa do BBB, que eu não vou revelar quem é porque pode dar problema para ela, me contou um monte de coisa dessa edição. Me contou que se arrependeu de ter ido, que quando saiu pensou que não queria ter ido nessa edição. Depois disse que a energia da casa era muito pesada, muito estranha, porque lá dentro você fica muito ansioso e afobado o tempo todo. Outra coisa, que é um babado, é que quando alguém é eliminado e sai pela porta, já aparece um monte de gente tentando acalmar e explicar o que aconteceu antes da pessoa encontrar o Tadeu. Tudo isso me contaram, eu não estou inventando não".

O influencer ainda disse que amou conhecer os ex-BBBs e achou todo mundo super legal. "Estava cheio de pessoas dessa edição no evento. Realmente jogo é jogo. Quando você encontra a pessoa, você vê que ela só errou no jogo porque é uma pessoa legal", afirmou.