Liziane Gutierrez não concorda com destaque de Jade Picon na Globo - Reprodução

Publicado 15/03/2022 16:45

Jade Picon foi eliminada do BBB22 com porcentagem alta: recebeu 84,93% dos votos no paredão em que enfrentou Jessilane e Arthur Aguiar, seu rival declarado dentro da casa. Desde então, a influencer, que por muitas vezes esteve nos trending topics do Twitter, tem tido uma agenda cheia na Globo. Ela participou do café da manhã com Ana Maria Braga, do Domingão com Huck, do Fantástico, além de estar com presença confirmada no Altas Horas.

Mas parece que tantas aparições não estão agradando a todos. Liziane Gutierrez, ex-Fazenda, usou suas redes sociais para criticar o que entende ser um "tratamento especial" da Globo com a influenciadora. "Nada contra a Jade Picon, mas de todos os eliminados somente ela ter espaço no Fantástico é demais! Não deveria haver diferença entre os participantes", publicou no Twitter.

A crítica gerou grande repercussão e até um atrito com Felipe Neto, que foi contra a opinião. Diante disso, Liziane usou os stories do Instagram para reforçar o ponto de vista e rechaçar qualquer tipo de conflito com Jade: "Nem tudo na vida é inveja, recalque e afins. Acho a Jade uma menina linda, super empreendedora, que engaja, porém, se eu fosse uma das outras eliminadas, não gostaria da diferença de tratamento", afirmou.