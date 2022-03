Lucas desabafa com Eslovênia - reprodução da TV Globo

Lucas desabafa com Eslovêniareprodução da TV Globo

Publicado 15/03/2022 15:23

Rio - Lucas desabafou com Eslovênia na sala do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na madrugada desta terça-feira. O líder, que foi apontado por Paulo André, Arthur Aguiar e Pedro Scooby como 'traidor', durante o Jogo da Discórdia, falou sobre suas expectativas em relação ao jogo com a modelo.

"Às vezes, sinto a sua falta", comentou Eslô. Lucas pediu: "Tentar ficar mais presente. Esses dias, até eu estou sentindo a minha falta. Tipo, de estar em uma situação e tomar decisões que só o jogo faz a gente passar". A sister, então, aconselhou o seu affair na casa: "Euforia demais, às vezes, nos engana".

O estudante de medicina refletiu: "Pensando estrategicamente. Se pensar com o coração, aperto o botão e vou embora. Se eu parar para pensar estrategicamente, existem as consequências. Porque é difícil separar as coisas de jogo e coração, e isso acaba me deixando tenso, triste, e eu não sou assim".