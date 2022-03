Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no paredão - Reprodução

Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no paredãoReprodução

Publicado 15/03/2022 07:00

Rio - Paredão inédito à vista! Três estreantes vão disputar a preferência do público e a chande de continuar concorrendo ao prêmio de R$ 1,5 milhão nesta terça-feira no "BBB 22". São eles: o surfista Pedro Scooby, integrante do grupo Camarote, formado por famosos; o bacharel em Direito Marcos Vinicius, o Vyni, do grupo Pipoca, formado por anônimos; e o ex-casa de vidro Gustavo Marsengo, que também faz parte do grupo Pipoca. Este último quase foi parar na berlinda na semana passada, mas escapou na prova Bate e Volta.

A votação do último domingo aconteceu em meio a um clima de tensão. O ator Arthur Aguiar, que era o anjo da semana, imunizou Paulo André. Em seguida, o líder Lucas Bissoli indicou Pedro Scooby direto para a votação popular. Em seu discurso, Lucas falou sobre a “falta de comprometimento” do surfista com o jogo. A declaração deu origem a uma grande confusão na casa, já que Scooby discordou dos argumentos do líder. O surfista rebateu dizendo que "abriu mão de muita coisa", inclusive a convivência com os três filhos e patrocínios, para estar ali.

Em seguida, Eliezer, que foi vetado por Scooby da prova da liderança, teve direito a um contragolpe. Ele, então, indicou Gustavo ao paredão. Gustavo também teve o mesmo poder e puxou Vyni para a berlinda. Douglas Silva foi o mais votado pela casa no confessionário. No entanto, o ator ganhou a prova Bate e Volta. Com isso, apenas Gustavo, Scooby e Vyni disputam a preferência popular nesta terça.

Perdido no jogo?

Marcos Vinicius Fernandes, o Vyni, de 24 anos, foi um dos participantes do grupo Pipoca que mais chamaram atenção antes mesmo da estreia do "BBB 22". Muita expectativa foi criada em cima do bacharel em Direito, que se tornou o primeiro participante anônimo desta edição a conquistar um milhão de seguidores no Instagram. E o feito aconteceu em menos de um dia após o anúncio de sua participação no reality show. Atualmente, Vyni tem 4 milhões de seguidores.

No entanto, o rapaz parece ter se perdido no jogo. Vyni construiu uma relação muito forte com Eliezer e, desde então, se dedica apenas a isso. Ele chegou a ser chamado de "figurante" por vários colegas em um jogo da discórdia. Os únicos momentos em que tenta se destacar são nas entradas ao vivo, com alguns tombos e caras e bocas "divertidas".

Surfista de boa

O surfista Pedro Scooby, de 33 anos, chama atenção por seu jeitão alegre e tranquilo. O atleta parece estar sempre "de boa" com tudo o que acontece e garante algumas gargalhadas com seus "apagões" enquanto está conversando com os outros confinados. Apesar de se dedicar nas provas - e vencer boa parte delas! -, ele procura não se estressar com coisas como votação, prefere as "relações pessoais" ao jogo e já disse algumas vezes que não liga de ser indicado ao paredão.

Essas atitudes não são bem vistas por algumas pessoas, que acreditam que ele faça "pouco caso" do programa. Scooby, no entanto, disse que deseja muito estar no reality show. Na ocasião em que foi indicado à berlinda, o surfista foi defendido no Twitter por sua ex-namorada, a cantora Anitta, que afirmou que ele realmente sempre acha que está "tudo bem" e que tudo vai se resolver da melhor maneira possível.

Hétero top apaixonado

Gustavo Marsengo, de 31 anos, entrou no "BBB 22" através da casa de vidro e prometeu uma reviravolta no jogo. Em sua chamada, o próprio Gustavo se intitulou "hétero top", o que desagradou o público. Ainda assim, ele conseguiu reverter a situação ao dizer que colocaria pessoas diferentes nos paredões, que acabaria com os grupinhos, tiraria as "plantas" do reality show... E, em certo ponto, Gustavo até cumpriu as promessas. Mas ele se apaixonou justamente por Laís Caldas, uma das integrantes do quarto Lollipop que ele tanto criticava. A partir daí, o advogado passou a fazer de tudo para proteger a médica.