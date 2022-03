Mãe de Lucas, do 'BBB 22', defende brother e diz que vendeu casa para bancar faculdade de medicina - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 14/03/2022 21:34

São Paulo - Após polêmica discussão entre Lucas Bissoli, Pedro Scooby e Paulo André no domingo (13), a mãe do estudante explicou origem do dinheiro que financiou parte do curso de medicina e contou que o filho luta por prêmios no 'BBB 22' por querer ajudar a família.

Na briga, Pedro Scooby falou sobre o prêmio de R$ 20 mil em produtos no 'BBB 22', prêmio dado ao vencedor da prova do líder e aos finalistas da dinâmica. Lucas, que indicou Pedro dizendo que as pessoas usam o 'BBB' como uma chance na vida, deixou o surfista irritado. "Você se coloca num lugar de pobre coitado, mano. (...) Você não ia para faculdade particular? Qual é?", perguntou Scooby.

Lucas na hora, respondeu que ele "não sabe o esforço que é [pagar]". Na noite desta segunda-feira (14), a mãe de Lucas, Evandra Bissoli, explicou que o filho só frequenta a faculdade porque ela foi paga com o dinheiro de uma herança.

Ela começa o vídeo explicando que ele fez primeiro um curso de engenharia e depois, um intercâmbio. "Lucas fez engenharia de produção, como vocês sabem e durante o período do curso, que são 5 anos, fizemos uma poupança para ele fazer um intercâmbio depois que se formasse e assim foi feito", disse.

"Ele fez o intercâmbio para melhorar o inglês dele, voltando, ele tinha o sonho de fazer medicina também. Ele estudava em casa, fazia cursinho em casa e no meio do ano ele tentou uma faculdade particular e passou", continuou.

Evandra então diz que ele não tinha pretensão de fazer o curso, mas que ela deu o incentivo por meio do uso de uma herança. Segundo o site da Universidade de Vila Velha, onde o brother estuda, custa R$ 7.713,92 para novos alunos.

"Sentamos e conversamos, ele disse que não iria fazer por não termos condição de pagar. Eu falei: 'olha, ganhei de herança uma casa, dos meus pais, vou vender e a gente paga esse curso'. E a venda nem pagaria o curso inteiro, paga apenas quatro anos. Mesmo assim, falei para pagarmos e os outros dois anos, sem problema nenhum, a gente financia", disse.

"Ele entrou, cursou e veio isso do BBB, então assim...por isso que ele vibra tanto, por isso que ele quer tanto, quando ele ganha um prêmio lá dentro. Ele já pensa que vai ajudar a pagar a faculdade, por isso ele fala tanto no meu nome e me agradece tanto", explicou.

"Ele sabe que é uma conquista nossa, para mudar um pouco a história, porque vendemos uma coisa que eu ganhei dos meus pais para realizar um sonho dele, ele é grato, acho isso muito bacana", completou.

"A gente tem que conhecer um pouquinho das pessoas e como elas chegam e conquistam o que elas vão querendo. A nossa vida só faz sentido porque a gente batalha, corre atrás e conquista. Sou, como vocês sabem, a melhor amiga dele e ele é meu melhor amigo e nós somos parceiros e estarei sempre do lado dele para o que precisar", disse.

