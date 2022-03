Vyni faz sugestão para Eliezer e leva fora do amigo - Reprodução/Globoplay

Vyni faz sugestão para Eliezer e leva fora do amigoReprodução/Globoplay

Publicado 14/03/2022 17:10

Rio - A amizade entre Vinicius e Eliezer ficou estremecida após o cearense ir ao paredão, no último domingo (13), puxado pelo contragolpe de Gustavo, que foi indicado à berlinda por Eli . Nesta segunda-feira, os amigos se desentenderam no quarto Lollipop após Vyni sugerir que os dois poderiam ter um relacionamento parecido com o de Lucas e Eslovênia, que trocavam carícias na cama.

"Por que a gente não pode ser amigo daquele jeito?", perguntou o bacharel em Direito, apontando para o casal. "Aquilo ali não é amizade. É um namoro, se você não percebeu", rebateu Eliezer, de forma ríspida. Vyni ainda tentou replicar explicando sua proposta: "Tirando a parte do beijo...", comentou.

Alguns minutos depois, o cearense voltou a questionar o aliado: "Por que você não pode ser aquele amigo que abraça?", disse. Incomodado com o rumo da conversa, Eliezer ignorou a pergunta e sugeriu: "Vamos para a piscina".

Na madrugada desta segunda-feira, após a formação do paredão, Vyni pediu para Eliezer dormir de conchinha com ele na cama do quarto Lollipop e chegou a sugerir que o empresário 'descesse mais a mão'. "Eli tem que fazer o que eu quiser porque eu estou no Paredão. Já estou cheio de problema... Faz de conta que você gosta de mim igual a Nat", disse o brother ao pedir carinho do amigo.