Pedro ScoobyReprodução/Globoplay

Publicado 14/03/2022 15:17

Rio - Pedro Scooby segue incomodado com o discurso feito pelo líder Lucas para indicá-lo ao paredão no "Big Brother Brasil 22". Durante conversa com Douglas Silva na piscina da casa, o surfista revelou o discurso que fará no jogo da discórdia de hoje à noite.

fotogaleria "Não sei o que vai ser o jogo da discórdia, mas uma coisa que eu falaria hoje é que eu levei a minha vida inteira, dentro de todos os problemas que eu tive na vida, levei minha vida inteira desse jeito mais leve, de entender os problemas, saber que não pode se fazer muita coisa e não dar atenção para isso, não dar valor a isso. Aqui tenho visto muita gente com falta de compromisso com o jogo. Eu fiquei pensando assim: eu fui um dos caras que mais ganhei prova aqui", disse.

"Fui um cara que vivi, fiz relações, tanto que era uma coisa muito difícil, ir [ao paredão] pela casa. Na minha opinião, falta de compromisso aqui é você estar vivendo no coletivo e perder estalecas adoiado, que é uma coisa que afeta diretamente o coletivo e a refeição das pessoas, que é uma coisa que as pessoas dão muito valor e reclamam às vezes da xepa. Se fizer uma conta básica de que se dez pessoas perderam 50 estalecas por dia, são 500 estalecas por dia, são 3500 estalecas por semana", afirmou.

"Você pode falar isso, mas não fala que um dos exemplos de descomprometimento seria esse, para não parecer que é algo direcionado", sugeriu Douglas.

"Eu ia completar, que eu sou um dos caras que menos perdi estalecas e que mais doei dinheiro quando estive na xepa. Ou quem mais doou", acrescentou Scooby. "Acho que o que mais doou, você zerou sua conta duas vezes", frisou o ator. "O que é compromisso com o jogo, né? Você falar que você dá muito valor a isso? Falar é diferente de atitude, né", acrescentou Scooby.

"Isso é um dos exemplos de descomprometimento com o jogo, não é o exemplo. Entendeu?", concordou Douglas. "Não faço a mínima ideia de como é o jogo da discórdia hoje, cada dia é de um jeito", disse Scooby. "Bonde da lacração vem pesado", afirmou Douglas, aos risos. "Como sempre", concluiu o surfista.