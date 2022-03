Pedro Scooby se irrita com argumentos usados por Lucas para indicá-lo ao paredão - Reprodução

Publicado 14/03/2022 08:16 | Atualizado 14/03/2022 08:17

Rio - Uma grande confusão se formou após a votação para a formação do paredão na noite deste domingo. Depois de ser indicado por Lucas, que usou argumentos que Jessilane costuma disparar ao falar de Scooby, o surfista ficou indignado. "Doente! Deixei muita coisa lá fora", disse Pedro Scooby para os amigos no quarto Grunge.

Em seu discurso de 30 segundos para defender a permanência na casa, Scooby rebateu as acusações de Lucas. "Eu acho que o público está vendo e eles sabem. Quem sou para querer estar aqui, se o público decide quem tem que sair. Só queria dizer uma coisa que, diferente do que o Lucas falou, eu abri mão de muita coisa para estar aqui. Inclusive das coisas que eu mais amo no mundo, que são meus três filhos", afirmou.

Depois da votação, Lucas voltou a citar a falta de comprometimento de Scooby. "Quantas vezes você deixou em aberto? Não se colocar como protagonista ou querer se vetar da prova do líder?", disparou. "É como se eu não ligasse pra porr* nenhuma, eu ligo pra minha amizade com as pessoas, como com o PA e o Douglas", disse Scooby, rebatendo o comentário de Lucas.

"Eu estava falando da sua indiferença no game", disse o líder. Paulo André resolveu defender Scooby e lembrou que na prova da liderança, Lucas disse que não estava lá pelo jogo e, sim, pelos R$ 20 mil. "Você falou, 'Não estou pela liderança, só estou pelos 20 mil'. Isso que você falou", disse PA.

Lucas tentou rebater e foi interrompido. "Não! Você falou: 'Não estou pela liderança, quero os R$ 20 mil", continuou PA. "Eu quero ganhar prova, os R$ 20 mil era uma ajuda ali na hora mentalmente. Uma 'publi' sua pode ser R$ 20 mil, uma publi minha eu tenho que pagar", disse Lucas para PA.

"Eu falei, 'Só saio daqui quando eu for líder' e a Naty também disse. Você falou, 'Não, não tô ligando pra liderança. Só quero os R$ 20 mil'. Isso é contraditório, mano. Você não quer sobreviver, você quer os R$ 20 mil", disse PA.

"Mas eu não sou desse mundo, cara", disse Lucas. "Que mundo?", perguntou PA. "Camarote", respondeu Lucas.

Vale lembrar que, em sua chamada de vídeo, Lucas, que tem 31 anos, contou que recebe ajuda financeira da mãe para estudar Medicina. PA é atleta, tinha menos de 100 mil seguidores antes de entrar no "BBB 22" e se sustenta sem a ajuda dos pais, apenas com seu próprio trabalho.