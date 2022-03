Natália e Jessilane - reprodução da TV Globo

Publicado 14/03/2022 16:22

Rio - Natália abriu o jogo sobre o paredão, formado por Vyni, Pedro Scooby e Gustavo, e apontou quem deve deixar a casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, durante uma conversa com Jessilane na cozinha, nesta segunda-feira.

"Estou preocupada com esse Paredão", começou a professora de biologia. A designer de unhas concordou com a amiga e opinou: "Assim, eu posso estar errada também, né? Mas acho que tem grandes possibilidades do Vini sair". Jessi, então, se explicou: "Fico preocupada assim com esses últimos dias para cá. Não sei como as pessoas estão vendo isso lá fora".

Em seguida, Natália refletiu: "A gente não sabe de nada na verdade. A gente fala baseado no que a gente vê um pouco aqui. Não é nem realmente o que a gente vê, o que a gente vê não é nem 1%". A bióloga destacou: "São as expectativas que a gente acaba criando sobre cada um aqui. E às vezes o público nem está vendo o que a gente está vendo. A gente acha que o público está vendo de uma forma diferente e, na verdade, a gente que está vendo de forma diferente".