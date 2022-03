Maíra Cardi e Arthur Aguiar posam com a filha, Sophia - Reprodução Internet

Publicado 14/03/2022 13:41 | Atualizado 14/03/2022 13:41

Rio - Maíra Cardi usou sua rede social na tarde do último domingo (13) para defender a filha, Sophia Aguiar, fruto do casamento com Arthur Aguiar. A criança foi alvo pela segunda vez de ataques de haters e a empresária deu uma resposta direta para internauta que ofendeu Sophia.

"Menina perfeita, deixa eu te contar uma coisa: primeiro, ninguém é perfeito! Segundo, criança tem voz de criança. Ela acabou de completar três anos e mal sabe falar. As cordas vocais estão em desenvolvimento, assim como o seu corpo todo. Mas eu te compreendo, porque assim como minha filha de três anos está aprendendo sobre a vida, entendi que você também está. A diferença é que ela tem três anos", disse Maíra Cardi.

Os ataques começaram desde de quando Arthur Aguiar entrou no "Big Brother Brasil 22". Segundo Maíra, a energia ruim das pessoas fez que com a criança adoecesse, chegando a ficar internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Por conta disso, a empresária pediu que os fãs orassem pela sua família.