Paulo AndréFoto: JEWEL SAMAD/AFP

Publicado 13/03/2022 18:06 | Atualizado 13/03/2022 18:14

Rio - A equipe de Paulo André se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o 'Bolsa Atleta', de 1.850 reais, que o brother recebe por mês, através do Instagram, neste sábado. É que o ministro da Cidadania, João Roma, sugeriu o corte do auxílio do velocista, já que ele participa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo.

“Se ele está no programa e recebendo o Bolsa Atleta, eu acredito que possa ser cortado sim. Vou até verificar”, afirmou ele, em entrevista à Veja. "Eu preciso checar as condicionantes para entender essa situação”, completou.

Os administradores do perfil de Paulo André falaram sobre o caso ao responderem uma publicação do perfil 'Choquei'. "Todos os benefícios do Paulo André atualmente são referentes ao desempenho dele no ano de 2021. E ao sair do 'BBB', a carreira de atleta continuará. P.A irá competir no segundo semestre de 2022", destacaram.

Felipe Neto criticou a fala do Ministro e saiu em defesa do velocista, através do Twitter. "Secretário de Esportes do governo Bolsonaro quer cortar o Bolsa-Atleta do PA. Sabe qual o valor da tal bolsa q ele ganha do governo federal? 1850 reais PA é um campeão mundial de atletismo. Era pro Secretário ter vergonha, não ameaçar cortar a super bolsa", afirmou o youtuber.

Paulo André já guarda títulos de grande relevância no esporte: chegou à semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio nos 100 metros; foi pentacampeão do Troféu Brasil de Atletismo nos 100 metros; medalha de prata nos 100 metros nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019; e ouro no revezamento 4x100m rasos pelo Brasil na mesma competição. Nesta última modalidade, também foi responsável por fechar a prova e garantir o ouro para o país no Mundial de Revezamentos de 2019, realizado em Yokohama, no Japão.

Os internautas também se manifestaram sobre o caso. Confira!

O PA um campeão olímpico ganha 1850 como bolsa atleta desse desgoverno bosta federal,e o secretário de esportes ainda quer cortar a ajuda.Não é à toa q ele está no BBB tentando ganhar o prêmio. #BBB22 — Val (@valveigacomment) March 13, 2022

Equipe do PA respondeu ao choquei sobre a possibilidade do corte do bolsa atleta dele.



A equipe explicou que os benefícios são referentes aos resultados de 2021, não desse ano em que ele está no BBB.



E também salientou que ao sair do BBB ele seguirá com sua carreira de atleta. pic.twitter.com/XogOeXbLGp — Paulo André Info (@PauloAndrelnfo) March 13, 2022

Inacreditável. Ao invés do governo da apoio ao atleta, eles cortam a bolsa do cara que tá dando visibilidade ao esporte. Inacreditável.



Espero que o P.A ganhe muito quando sair da casa, ele merece!!! #BBB22 pic.twitter.com/WQRsYe5Hi3 — Tudo sobre o BBB (@Tudosobreo_BBB) March 12, 2022