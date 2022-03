Eliezer - reprodução da TV Globo

Publicado 13/03/2022 16:36 | Atualizado 13/03/2022 16:37

Rio - Eliezer, Vinicius e Laís conversaram sobre o jogo do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, no Quarto Lollipop, neste domingo. O empresário especulou quem puxaria para o paredão, caso tivesse direito a um contragolpe, já que acredita que será indicado pelo líder Lucas.

"As minhas opções de contragolpe: PA (Paulo André), Gustavo, Scooby, Lina ou Jessi", enumerou o brother. Em seguida, a médica quis saber. "Tem que parar e pensar, quem tu achas que vai para o Paredão e voltar?". Eli opinou: "Acho que nenhum deles. Sinceramente, eu acho que nenhum deles. Mas, por exemplo, pensando no meu jogo, pensando no que a gente tá jogando junto aqui, eu não quero ir nas meninas. Entende? Nosso grupo adversário é o deles, eles estão mais fortes. Então é um dos três: Scooby, Gustavo ou PA", finalizou ele.

Vale lembrar que como Eliezer foi vetado por Pedro Scooby da Prova do Líder, na última quinta-feira, ele poderá indicar alguém ao Paredão e essa pessoa terá direito a Contragolpe. O brother ainda não sabe que terá esse 'poder'.