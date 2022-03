Eliezer fica bolado após perder prova do anjo e receber o castigo monstro - reprodução da TV Globo

Publicado 12/03/2022 15:49

Rio - Eliezer ficou bolado após perder a prova do anjo e receber o castigo do monstro, neste sábado, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. O brother reclamou de não levar a melhor em nenhuma disputa do reality show e desabafou com Vinicius e Natália no Quarto Lollipop.

"Dois meses de programa, nenhuma prova. Não é possível!”, começou Eliezer, falando sozinho, prevendo que o líder Lucas vai indicá-lo ao paredão. “Ainda ganhei um Paredão. Quase cem por cento de chance de sair. A gente não dá uma bola dentro!”, reclamou o designer.

Vinícius entrou o quarto e o brother comentou: “Eu não aguento mais. Não ganhamos uma prova, mano. Só eles ganham prova”. Em seguida, Natália chega ao cômodo e Viny sai. Eliezer, então, desabafou com a sister. “Dois meses de programa, não ganho uma prova nesse lugar”. “E que prova que eu ganhei aqui dentro?”, questionou a designer de unhas.

O empresário aproveitou o momento e soltou o verbo: “Eles ganham! Eu não aguento mais eles no VIP. Eles no almoço, eles no cinema, eles comemorando, eles não estão no Paredão, eles nisso, naquilo... Eles debochando, rindo, zoando”. A mineira concordou e aconselhou o brother: “Mas você não precisa ficar assim”. Eli pontuou: “Eu não estou chateado com eles, estou chateado comigo que não consigo ganhar uma prova!”.



“Mas você entende que têm várias pessoas nessa situação?”, perguntou Natália. O brother disse que sim. “Toda terça-feira somos nós que ficamos mal, eles estão sempre sorrindo. Aí chega quinta-feira e eles estão sorrindo, tem a Prova do Líder. Chega na sexta, no sábado estão sorrindo. Aí chega na quarta-feira é festa deles. Aí todo mundo fica sorrindo”, avaliou ele. A designer de unhas refletiu: “O importante é você continuar dando o seu melhor e trabalhar nas coisas que você não está sendo bom”.