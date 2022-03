Dummies aparecem sem máscara - reprodução da TV Globo

Publicado 12/03/2022 15:15

Rio - Alguns fãs do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, puderam matar a curiosidade e ver a fisionomia de alguns Dummies neste sábado. É que a produção a emissora deixou vazar o teste da Prova do Anjo durante a transmissão ao vivo da Globoplay e os personagens apareceram sem máscaras, além de parte da equipe de produção do programa, ajeitando o cenário da disputa.

fotogaleria

As imagens, claro, viralizaram nas redes sociais. Os internautas, inclusive, gostaram de ver quem estava por trás das máscaras dos Dummies e elogiaram a beleza dos rapazes. "Bem gatinhos os dummies sem máscara", comentou uma usuária do Twitter. "Agora está explicado porquê os dummies usam máscara. As pessoas iam se desconcentrar para fazer a prova e público só prestaria atenção neles", brincou outra.

Confira:

Vazou a prova. Bem gatinhos os dummies sem máscara #BBB22 pic.twitter.com/r18JRA7iAJ — Jessica (@camelojessi) March 12, 2022

socorro que até sem máscara os dummies tem a mesma fuça pic.twitter.com/QVcWm9PAJW — tweets bobos & gostosos (@xisluquinhas) March 12, 2022

nunca imaginei que por trás da roupa de dummies existissem gostosos https://t.co/czKU48C3q3 — estrela decadente (@ahoylavs) March 12, 2022