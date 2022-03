Arthur Aguiar vence a prova do anjo pela terceira vez - Reprodução Internet

Publicado 12/03/2022 13:52 | Atualizado 12/03/2022 14:21

Rio - Arthur Aguiar é o vencedor da prova do anjo do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, que rolou neste sábado. Esta é a terceira vez que o ator leva a melhor na disputa. Ele poderá imunizar alguém, ver um vídeo da família e ter um almoço bem especial.

A dinâmica do jogo consistia em memorizar o que era passado nos vídeos e responder perguntas correspondestes ao telão. Paulo André foi quem disputou a última rodada da competição com Arthur. Após ambos acertarem duas rodadas, eles precisaram ir para o desempate e acertar a seguinte pergunta: "Quantas vezes ele acendeu a luz do quarto dele?". O marido de Maíra Cardi venceu a prova.

Logo depois de receber o colar do anjo, Arthur Aguiar escolheu dois participantes para cumprirem o castigo do monstro: Vyni e Eliezer. Eles terão que carregar uma melancia para onde forem.

"Monstro Melancia. Vocês querem aparecer ainda mais no 'BBB 22'? Nem precisam colocar a melancia no pescoço. Basta carregá-la o tempo todo pela casa. É isso que os castigados deverão fazer. Não poderão largar a melancia de jeito nenhum. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a Xepa", dizia o comunicado.