Arthur Aguiar abandona prova de resistência do 'BBB 22' após 21 horas na disputaReprodução/Globoplay

Publicado 11/03/2022 21:24 | Atualizado 11/03/2022 21:32

Rio - Arthur Aguiar é mais um dos participantes a desistir da prova de resistência que definirá o Líder da semana no "BBB 22", nesta sexta-feira (11), após 21 horas de 33 minutos da disputa. Antes de abandonar a dinâmica, o ator havia se queixado de vontade de ir ao banheiro. Até o momento, Linn da Quebrada, Lucas, Natália e Paulo André são os únicos que continuam no páreo.

"Tem algum lugar pra eu fazer xixi por aqui?", perguntou Arthur enquanto os dummies o ajudavam a tirar o figurino utilizado durante a dinâmica. O ator deixou o provódromo aplaudido pelos colegas de confinamento que seguiram na disputa pela liderança.

Durante a prova do Líder, Arthur chegou a ser criticado nas redes sociais por incentivar Lucas a desistir. "Você foi até seu limite mano, isso aí. Todo mundo foi até seu limite. O que não faz sentido é tu esticar mais uma hora, duas horas e sair", aconselhou o ator, em determinado momento. "Faz o que o teu coração mandar, se tu acha que aguenta, fica. Só não sou a favor do sofrimento sem sentido", acrescentou.

Antes de desistir, o cantor fez coro com os brothers que se revoltaram com uma possível decisão do vencedor por sorte. Na última quinta-feira, Tadeu Schmidt explicou que, caso a prova continue até o início do programa ao vivo, o Líder da semana será decidido através de um sorteio.

"Nós vamos fazer o seguinte: reunir aqueles que já saíram da prova lá na sala para fazer um sorteio com os produtos que continuam no carrossel. Aí, conforme um produto for sorteado na urna, o jogador que representa este produto é eliminado. E assim sucessivamente, até restar o último jogador, que será o Líder. [...] Isso só vai acontecer se a prova ainda estiver rolando quando começar o programa ao vivo de amanhã", afirmou o apresentador do reality.

