Tadeu SchmidtReprodução / Globo

Publicado 11/03/2022 20:26

Rio - Estreante na tarefa de comandar o "BBB", Tadeu Schmidt revelou uma curiosidade sobre sua rotina como apresentador da edição atual. Nesta sexta-feira (11), enquanto os participantes realizam a prova de resistência valendo a liderança da semana, o jornalista usou seus Stories do Instagram para explicar como faz para acompanhar todos os acontecimentos da casa mais vigiada do país, mesmo quando não está trabalhando.

"Bom, aí chega a hora de entrar no carro e partir para os estúdios da Globo para fazer mais um 'BBB', e a prova do líder não terminou ainda. E aí, como é que faz? Eu faço aquilo que faço todos os dias: entro no carro, ligo o celular no Globoplay e fico ouvindo que nem rádio", contou o ex-apresentador do "Fantástico", citando a plataforma de streaming onde a Globo disponibiliza o pay-per-view.

No entanto, Tadeu deixou claro que consome outros conteúdos em momentos de menos agitação, como quando os confinados dormem: "Muitas vezes eu tô atento ao trânsito e penso: 'Acho que posso parar um pouquinho [o pay-per-view] e colocar uma música, porque tô ouvindo uma pessoa roncando há meia hora! Então, quando o pessoal tá dormindo, eu escuto outras coisas", afirmou.