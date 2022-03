Lucas durante a prova do líder do BB 22 - Reprodução da TV Globo

Lucas durante a prova do líder do BB 22Reprodução da TV Globo

Publicado 11/03/2022 16:36

Rio - Lucas segue firme na disputa pela liderança do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. A prova de resistência já dura 17 horas e os brothers dão sinais claros de cansaço. O estudante de medicina surpreendeu os internautas ao fazer movimentos estranhos e falar sozinho durante a atividade. Alguns usuários do Twitter acreditam que ele teve alucinações. Outros até brincaram com um novo apelido do brother: 'Barão da Piradinha'.

fotogaleria

"O Lucas está tendo alucinações", comentou um internauta. "Gente o #Lucas tá doidão meu pai! Ele tá delirando real", destacou outro. "Mais uma personalidade do Barão: veio aí o Barão da Piradinha", brincou um terceiro.

Confira!

Mais uma personalidade do Barão: veio aí o Barão da Piradinha #bbb22 pic.twitter.com/6WUOG9rJ9g — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) March 11, 2022

Acho que o roupão tá implorando pro Lucas vulgo barão da piradinha desistir da prova… #BBB22 #ProvaDoLider #ProvaDeResistência — so sei que nao sei (@corretinhaberio) March 11, 2022