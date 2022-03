Internautas acusam Douglas Silva de dormir durante a prova do líder - reprodução da TV Globo

Internautas acusam Douglas Silva de dormir durante a prova do líderreprodução da TV Globo

Publicado 11/03/2022 16:08

Rio - Douglas Silva foi acusado pelos internautas de dormir durante a prova do líder do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, que já dura mais de 16h. Em um dos vídeos que circulam pelo Twitter, o ator confessa que tira 'power nap', como pequenos cochilos para repor a energia. Por isso, alguns usuários da rede social pedem para a emissora revisar as imagens e analisar se ele deve ser desclassificado da disputa.

fotogaleria

"Ligo, desligo. Ligo, desligo. Vou juntando e fazendo um 'power nap'", confessa Douglas durante um bate-papo com Paulo André. O velocista avaliou: "Juntando já dá um cochilo". "O momentinho que liga e desliga... Vai deixar a perna, quando a perna abaixa, eu acordo. Pra não ficar, se ficar, fud**", frisou o ator.

Os internautas, então, reagiram. "Eu amo o DG, mas não está justo com os outros que estão realmente estão lutando contra o sono. Ele pescou e já apagou bastante, precisando das câmeras não focarem nele para não ser visto. Não é justo com os outros", disse uma internauta. "Mano, é um absurdo o DG dormir várias vezes, dizer que dormiu e não fazerem nada. ainda mais em uma prova onde mulheres estão passando mal e indo até o fim", reclamou outra.

Veja:

Só queria saber o pq não eliminaram o DG da prova do líder ainda, se nitidamente ele dormiu e acordou assustado no vídeo que tá rolando na net... #bbb22 — TEAM 1,77% •• (@quevelenm) March 11, 2022

mano, é um absurdo o dg dormir várias vezes, dizer que dormiu e não fazerem nada. ainda mais em uma prova onde mulheres estão passando mal e indo até o fim, essa prova representa vcs @americanas — luisa (@csiluisa_) March 11, 2022

Estou acompanhando a prova do líder e o DG já dormiu mais que eu

Ele mesmo já falou com PA que liga e desliga

Pode isso?

#bbb2022 #ProvaDeResistencia #bbb pic.twitter.com/Oig5GGMZTG — Katia Regina (@Katiart06) March 11, 2022