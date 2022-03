Natália quer ganhar prova do líder para desfrutar da ’cama grandona’ com Eliezer - Reprodução

Natália quer ganhar prova do líder para desfrutar da ’cama grandona’ com EliezerReprodução

Publicado 11/03/2022 08:03

Rio - Indicar alguém ao paredão? Imunidade? Mais uma semana no reality show? Que nada! Em conversa com Linn da Quebrada durante a prova de resistência que definirá o oitavo líder do "BBB 22", Natália Deodato disse que deseja ganhar a disputa para aproveitar o quarto do líder com Eliezer. "Quero o quarto. Cama grandona e lá pode fazer barulho", disparou a sister. "Ah, por isso que você quer né?", brincou Linn.

Natália tem um relacionamento conturbado com Eliezer. Ela começou a ficar com o brother enquanto ele ainda estava com Maria. Com a expulsão da atriz, Natália se aproximou mais de Eli. Os dois chegaram a fazer sexo duas vezes no programa, sempre no quarto Grunge e com todos os outros brothers escutando tudo. Eliezer disse algumas vezes que não queria um relacionamento sério e Natália pediu para ele avisá-la caso mudasse de opinião.

Na última semana, Eliezer precisou que Natália votasse em Gustavo para não ir ao paredão e se aproximou mais da sister. Ele jura de pé junto que não foi por interesse, mas os outros confinados desconfiam que a aproximação foi, sim, para que Natália desempatasse o jogo a seu favor e votasse em Gustavo.