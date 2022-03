Felipe Prior critica entrada de dummy no 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 10/03/2022 18:12

O arquiteto não escondeu a decepção com a ideia ao comentar o vídeo em que Boninho anuncia a brincadeira: "Desculpa vir aqui criticar, meu ex-patrão. Mas o que isso vai movimentar o jogo?", questionou Prior, no Twitter. "Coloca um cachorrinho, mais fácil. Aí vira de férias com os amigos, mais fácil", ironizou o ex-BBB, que foi eliminado no maior paredão da história do reality show em quantidade de votos, ao disputar contra Manu Gavassi.

"Tem que colocar uns mano que queira 1,5 [milhão] na conta", disparou Felipe, que voltou a criticar o elenco desta edição em outra postagem. "Quero conseguir assistir e ver fogo no parquinho, e não quarto dos amiguinhos unidos contra todos. 'Será que ela volta?' Ah, me poupe. Já tô começando a ficar p*to e se ficar p*to é 'prior'", escreveu, se referindo ao bordão que se popularizou durante sua participação no "BBB 20".

Em outro momento, o influenciador ainda sugeriu a Boninho que enviasse seu ex-colega de confinamento Hadson Nery para a casa. "Coloca o Hadson pra quebrar o gelo nesses caras. Achei muito ruim essa ideia da Gina [Indelicada]. Totalmente água no parquinho", completou Prior, reprovando a proposta feita pela página de fofocas.

Confira:

Desculpa vir aqui criticar meu ex patrão . Mas o que isso vai movimentar o jogo . Coloca um cachorrinho mais fácil aí vira de férias com os amigos mais fácil . Tem que colocar uns mano que queira 1,5 na conta . Tô aqui na minha obra pra ganhar 100 conto e carregando cimento — Felipe Prior (@felipeprior) March 10, 2022