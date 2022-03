Desanimados, brothers assistem à entrada do Dummy na casa do BBB 22 - Reprodução

Publicado 10/03/2022 13:14 | Atualizado 10/03/2022 13:32

Rio - Olha a Jade... É mentira! Os brothers do "BBB 22" foram surpreendidos, na tarde desta quinta-feira, pela entrada de um Dummy na casa do reality show. A intenção da produção era trollar os confinados e fazê-los acreditar que Jade Picon estava voltando de um paredão falso, assim como aconteceu com Carla Diaz no "BBB 21". Mas deu errado! Logo de cara, os participantes descobriram que não se tratava da influenciadora digital por conta da altura do intruso.

fotogaleria

Tudo começou quando todos foram reunidos na sala e o telão exibiu o Dummy entrando na casa. "É a Jade", disse Pedro Scooby. "Está imitando ela, mas não é", responderam Eslovênia e Lina. "Está imitando a Jade. Deve ser alguma atriz. Será que é a Dani Calabresa?", perguntou Douglas Silva. "Está muito alta", disseram os brothers.

Em seguida, o Dummy deixou o gramado e a porta da sala foi liberada. Todos correram para a área externa mas já não havia mais ninguém lá. "A despensa", gritou Eslovênia. Os brothers voltaram para casa e o Dummy entregou um envelope vermelho para o líder, Pedro Scooby, que fez mistério antes de ler a mensagem. "Atenção, hoje tem prova do líder", dizia o comunicado. Todos caíram na gargalhada.

Na internet, a tentativa de trollagem repercutiu mal. As hashtags "que mico" e "flopou" ficaram entre os assuntos mais comentados nesta tarde. "Que mico, Boninho", disse uma pessoa. "Esse programa está flopado mesmo", comentou outro internauta.