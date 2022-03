Natália - reprodução da TV Globo

Publicado 10/03/2022 11:08 | Atualizado 10/03/2022 11:21

Rio - Natália achou que ia rolar algo a mais entre ela e Eliezer após a festa do líder do 'Big Brother Brasil 22', na madrugada desta quinta-feira. Ela tomou banho, se perfumou, mas o brother negou fogo. Ao perceber a situação, Jessilane brincou com a amiga.

"Ele não está para jogo hoje. Ele só quer dormir", afirmou a professora de biologia. "Natália tomou banho, vestiu a melhor calcinha, botou o melhor perfume, passou o melhor hidratante para rolar o rolê e o Eli está dormindo", continuou a sister. A designer de unhas rebateu: "Eu passo hidratante todos os dias. Você deixa de ser falsa!".

Em seguida, a mineira tentou 'animar' o carioca. Quando os dois começaram a fazer barulho, Jessi tapou os ouvidos e Linn da Quebrada reclamou. "Não tem como", disse Eliezer. "Tem, tem... ninguém vai ver", rebateu Natália. A designer de unhas foi até a dispensa e pegou uma camisinha. Quando ela voltou, o empresário disse para eles dormirem. "Eu vou pro lollipop pra gente conseguir dormir", afirmou.

Bolada, Natália deixou o quarto e foi beber água. O designer foi atrás dela e explicou a situação: "O que aconteceu foi que, quando você estava tomando banho, a Lina perguntou se o quarto lollipop estaria livre, porque ela não queria ouvir nada. Depois, quando você levantou para ir na despensa, ela acordou de novo e olhou em volta do quarto", comentou o brother. "Pessoal tá querendo implicar sem motivo mesmo. Se fosse eles, duvido que achariam ruim. A Lina dorme e entra em transe, ela gosta de encher o saco. É porque não é ela. Se fosse, não estaria nem aí.", reclamou a sister.

Os dois ainda manifestaram a vontade de conquistar a liderança para ter um quarto só para eles poderem ficar mais a vontade durante o 'vuco-vuco'. "Se eu pegasse o líder, isso não ia acontecer", constatou Eliezer. "Eu também quero Eu também quero pegar o líder por isso", frisou Natália.