Maíra Cardi detona Bárbara, do 'BBB 22', por críticas feitas a Arthur AguiarReprodução/Instagram

Publicado 10/03/2022 21:35

Rio - Maíra Cardi continua a agitar o lado de fora do "BBB 22" com polêmicas relacionadas ao esposo, Arthur Aguiar, que está confinado no reality. Após uma discussão virtual com Luana Piovani , a coach rebateu uma postagem feita por Bárbara Heck, a quarta eliminada desta edição, em que a ex-sister acusa o cantor de arranjar briga com Lucas para sustentar uma "narrativa de vítima", após a eliminação de sua rival, Jade Picon.

"Tem uma galera falando que o Lucas não cumpriu com a palavra com o Arthur e uma outra galera falando que o Arthur está inventando para dar de coitadinho, falando que o outro é traidor. Inclusive uma das pessoas que falou isso é a Bárbara, que já saiu", começou a influenciadora, nesta quinta-feira (10), em seus Stories do Instagram.

Em seguida, a ex-participante do "BBB 9" deu uma alfinetada na loira: "Eu super entendo que você pense dessa maneira porque quando você estava lá dentro, falava mal de todo mundo. Para você está tudo bem se o cara fala uma coisa e não cumpre. Está muito parecido com o que você fazia lá dentro, mas o Arthur não era assim, ele não acha isso legal", afirmou.

"Ele está chateado com direito. Eu acredito que talvez o Lucas nem lembre do que falou. O Arthur tem uma memória muito boa. Mas o Arthur está no direito de estar chateado, uma vez que o Lucas prometeu uma coisa para ele e fez outra completamente diferente", completou Maíra.

Os vídeos da coach de emagrecimento vieram após Bárbara comentar uma discussão entre Arthur e Lucas durante a festa do Líder. "Sabem porque Arthur não queria Jade no paredão ainda e sim mais para frente como ele repetiu tantas vezes? Porque Jade saindo, sua narrativa de vítima acabaria", afirmou a modelo, relembrando a rivalidade entre os famosos que terminou com a eliminação da influenciadora na última terça-feira, no segundo maior paredão da história do reality show.

"Agora ele precisa de um novo alvo para conseguir se manter nesse lugar. O traidor da vez é o barão. E o hate é livre", finalizou a ex-sister, em seu Twitter. Bárbara chegou a discutir com a equipe que administra as redes sociais do ex-Rebelde, que rebateu a afirmação da loira: "Parece que alguém não superou a eliminação para o Arthur, né? Ao contrário do que ela diz, o jogo do dele nunca dependeu de nenhum rival, como o de alguns, que sempre focaram apenas nele." "Agora ele precisa de um novo alvo para conseguir se manter nesse lugar. O traidor da vez é o barão. E o hate é livre", finalizou a ex-sister, em seu Twitter. Bárbara chegou a discutir com a equipe que administra as redes sociais do ex-Rebelde, que rebateu a afirmação da loira: "Parece que alguém não superou a eliminação para o Arthur, né? Ao contrário do que ela diz, o jogo do dele nunca dependeu de nenhum rival, como o de alguns, que sempre focaram apenas nele."

Em resposta ao perfil de Arthur, a ex-participante do "BBB 22" respondeu: "Tanto superei minha eliminação, que agora comento o 'BBB' como telespectadora, assim como o Brasil todo - o que é muito diferente de estar reclamando. Não se trata de ter um rival, mas sim de compreender que o jogo precisa de uma narrativa e se posicionar nela de forma favorável", declarou.

A discussão foi motivada por um momento da festa do Líder Pedro Scooby, na madrugada desta quinta-feira, em que Arthur questiona Lucas sobre uma situação envolvendo Tiago Abravanel, que desistiu do reality show. O cantor sugeriu que o estudante de medicina teria influenciado outros participantes a votarem no neto de Silvio Santos e os brothers acabaram se desentendendo.