Reprodução/Instagram

Publicado 10/03/2022 14:28 | Atualizado 10/03/2022 14:37

Rio - Após alguns minutos de mistério, a TV Globo revelou que Ana Clara era o Dummy que surpreendeu os participantes do "BBB 22" com uma visita , nesta quinta-feira (10). A apresentadora e ex-"BBB 18" vestiu a fantasia de funcionário do reality show para tentar enganar os confinados, que acreditavam que Jade Picon retornaria ao programa após ser eliminada em um suposto paredão falso, como aconteceu com Carla Diaz na edição passada.

No entanto, a brincadeira não convenceu os brothers e sisters, que logo notaram a diferença de altura entre a influenciadora e a intrusa. Após o momento ser transmitido ao vivo pela Globo, a produção do reality publicou um vídeo no Instagram em que revela a identidade do dummy.

"Tcharan! Era eu!", diz Ana Clara, aparecendo logo nos primeiros segundos do vídeo. "Acabei da sair da casa, gente. Fizemos uma pequena 'trollagem' com o pessoal. Acho que a galera achou que era a Jade. Não, era só um envelope mesmo. Mas, foi ótimo. Vocês perderam a cara deles olhando pra mim quando eu saí do confessionário", acrescenta a apresentadora.

A brincadeira começou quando os participantes do "BBB 22" foram reunidos na sala e o telão exibiu o Dummy entrando na casa. "É a Jade", disse Pedro Scooby. "Está imitando ela, mas não é", responderam Eslovênia e Lina. "Está imitando a Jade. Deve ser alguma atriz. Será que é a Dani Calabresa?", perguntou Douglas Silva. "Está muito alta", disseram os brothers.

Em seguida, Ana Clara, ainda vestida como o Dummy, deixou o gramado e a porta da sala foi liberada. Todos correram para a área externa mas já não havia mais ninguém lá. "A despensa", gritou Eslovênia. Os brothers voltaram para casa e o Dummy entregou um envelope vermelho para o líder, Pedro Scooby, que fez mistério antes de ler a mensagem. "Atenção, hoje tem prova do líder", dizia o comunicado. Todos caíram na gargalhada.

