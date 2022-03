Arthur Aguiar - Reprodução/Gshow

Publicado 10/03/2022 17:27

Rio - Durante conversa no quarto do líder na madrugada da última quarta-feira (09), Arthur Aguiar detalhou para os colegas Pedro Scooby e Paulo André o casamento surpresa organizado por Maíra Cardi. O cantor revelou que a coach planejou toda a cerimônia sem que ele soubesse.

"Eu chego na porta de casa, ela tira uma venda da bolsa dela e fala: 'Coloca a venda'. Aí eu falei: 'Ah, mano, o que você tá aprontando?' Porque ela era dessas de fazer as surpresas...", iniciou o relato.

"Aí ela: 'Não vou falar nada. Coloca a venda'. Aí eu botei a venda, e ela veio e botou o fone de ouvido. E aí começou a ter narração, de pessoas da minha família, falando um monte de coisa. Minha mãe, meu pai, minha tia, meu avô. E falando coisas que eu não estava entendendo", disse.

"Daí eu falei: 'Cara, eles estão desejando feliz ano novo pra mim, eles não vão estar aqui?'. Mas eu não estava entendendo. Aí ela me direcionou para um banheiro da casa, que tinha lá, logo que a gente entrava. E ela tirou o fone e falou assim, ó: 'Quando você terminar de ouvir tudo, vai parar de falar... Tem uma roupa aí, coloca a roupa e bate na porta. Mas com a venda!'", relembrou.

"Tá bom, continuei ouvindo lá... Me emocionei e tal, na parada... Troquei de roupa, tirei a venda... Vi que estava, na hora, no banheiro, falei: 'Cara, que loucura.' Botei a roupa, botei a venda e bati. 'Ó, cabei, estou pronto! Daí ela foi, pegou na minha mão, fomos, subimos a escada... A nossa cobertura era de dois andares... Quando eu cheguei lá, no alto da escada... Ela veio no meu ouvido e falou assim: 'Seja bem vindo ao seu casamento'. E tirou a venda...", completou.

Paulo André e Pedro Scooby, que acompanhavam a história, se abraçaram empolgados. "Caaaaaaaarai, arrepiei!", disse o atleta olímpico. "Valeu, Maíra", acrescentou o surfista.