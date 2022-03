Boninho e Rodrigo Dourado - Reprodução/Instagram

Publicado 10/03/2022 19:02

Rio - Em vídeo publicado nas redes sociais, Boninho anunciou que a prova do líder desta quinta-feira (10) será de resistência. Ao lado do diretor-geral do reality show, Rodrigo Dourado, Boninho falou sobre a disputa.

"Tudo pronto para uma semana quente e prova de resistência como vocês pediram!!!", escreveu na legenda.

Já no vídeo, Boninho e Rodrigo Dourado falam sobre a expectativa para a dinâmica. "Cheguei no Rio, pra quê? Para gente decidir o que vai acontecer nessa semana. Dourado [diretor], tudo certo?, perguntou. "Ficou bom, hein. Gostei!", afirmou. "Tadinho deles. E a prova hoje é o quê?", questionou Boninho. "Resistência!", disse o diretor-geral. "Uaaau!", respondeu o marido de Ana Furtado.