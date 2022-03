Maíra Cardi - Reprodução

Publicado 10/03/2022 11:44

Rio - A influenciadora digital e coach Maíra Cardi, mulher do ator Arthur Aguiar, que atualmente está no "BBB 22", se envolveu em mais uma polêmica. A artista está respondendo a um processo na 37ª Vara Cível do Rio por cobrança de aluguéis e dívidas de reparo de um imóvel localizado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Araguaia Empreendimentos, autora da ação, Maíra Cardi abandonou o apartamento e deixou as chaves na portaria do condomínio sem qualquer aviso à locadora. No processo, a empresa informa que só soube do abandono quando o síndico do condomínio fez uma reclamação, em outubro de 2020, já que o imóvel vizinho havia apresentado uma infiltração que se originou a partir do apartamento alugado pela empresa Cardi Produções, Entretenimentos e Treinamentos, da qual Maíra Cardi é sócia-administradora.

Na ação, a Araguaia Empreendimentos pede uma indenização de R$ 198.515,02 para cobrir o pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos e não pagos de junho, julho, agosto, setembro e proporcional ao mês de outubro de 2020; valores despendidos pela autora com reparos do imóvel após a saída de Maíra; além da condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

A defesa de Maíra Cardi alega que os fatos relatados pelo autor da ação são inverídicos e que a influenciadora, quando passou a morar no apartamento, fez uma reforma de mais de R$ 1 milhão no local, promovendo uma grande valorização ao imóvel. A influenciadora também pede que sejam devolvidos R$ 17.906,93 referente a caução pela locatária e a declaração de quitação dos aluguéis e extinção do contrato e demais encargos referentes à locação.