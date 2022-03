Jade Picon é a sétima eliminada do ’BBB 22’ - João Cotta / TV Globo

Jade Picon é a sétima eliminada do 'BBB 22'

Publicado 10/03/2022 07:00

Rio - A influenciadora digital Jade Picon, de 20 anos, não ganhou o "BBB 22", mas vai ficar marcada como uma das participantes que mais se destacaram nesta edição. A jovem provou que faz jus ao emoji de furacão que lhe representa nas redes socais e, durante sua permanência na casa mais vigiada do Brasil, foi líder duas vezes, lançou inúmeras tendências de moda e comportamento, se envolveu romanticamente com Paulo André, fez amigos, protagonizou ao lado de Arthur Aguiar a rivalidade mais eletrizante do reality, atendeu o Big Fone e foi eliminada com com 84,93% dos votos no segundo maior paredão de toda a história do "Big Brother Brasil". A disputa entre Jade, Arthur e Jessilane Alves só perdeu em número de votos para a berlinda entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, no "BBB 20".

Jade acredita que sua eliminação se deve ao fato de ter sido coerente com suas convicções, colocando seu maior rival no paredão ao seu lado, mesmo sabendo que ele já tinha voltado de outros três embates com pessoas diferentes. "Lá dentro eu tinha essa questão com o Arthur, que foi criada no meio do programa, não foi resolvida e eu coloquei na minha cabeça que precisava ser resolvida para que eu criasse outras movimentações na casa. Eu ter acordado no meio do nada, atendido o Big Fone, e ter batido na mesma tecla... Quis pagar o preço para ter a minha resposta e tive. Então, acredito que foi isso: passou pela minha cabeça puxar outra pessoa que eu considerasse um adversário não tão forte. Mas eu falei ‘vou ser coerente do início ao fim, e vou resolver com essa pessoa nem que eu saia’. E saí", diz a influenciadora, que agora, vendo tudo de fora, mudaria de atitude.

"Acredito que seria burrice minha, agora, vendo todo o panorama do jogo de fora, falar que eu faria o que eu fiz. Pode ter sido precipitada a minha atitude, mas foi o que eu senti que eu deveria ter feito na hora. Mas vendo agora de fora, acho que poderia ter sido mais inteligente ter colocado outro adversário", analisa.

Romance

Enquanto esteve no programa, Jade se envolveu com Paulo André Camilo, o PA. O público aguardou ansiosamente por um beijo do casal e, quando finalmente rolou, a sintonia entre os dois se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A influenciadora conta que o romance foi um dos pontos de apoio que teve no reality, mas acredita que ela e PA não vão namorar.

"O romance com PA deixou os meus dias mais leves, era um abraço a que eu recorria; uma brincadeira que a gente fazia. O PA, antes de qualquer coisa e mais do que qualquer coisa, foi um grande amigo meu lá dentro. A gente se zoava, a gente dançava, a gente brincava. Foi alguém que me fez muito bem na casa", afirma.

"Não queria aumentar a expectativa das pessoas que shippam o casal, mas aqui fora vai ser um pouco diferente, pela distância, pela vida que eu levo, pela vida que ele leva. Nós dois trabalhamos muito. Mas é claro que a gente vai se encontrar aqui fora... Acho improvável rolar um namoro, acabei de terminar um namoro longo, quero aproveitar a minha vida. Nós dois somos muito jovens, mas lá dentro me joguei, a gente se envolveu e foi lindo", garante.

Jade comemora o fato de ter se dado bem com praticamente todos os participantes e diz que vai manter boas relações com os ex-colegas fora do reality show. "Eu tive um bom relacionamento com quase toda a casa. O Pedro Scooby e o PA, em especial; o quarto Lollipop; a Lina. Acredito que aqui fora eu vou ter uma boa relação com todos".

Zona de conforto

Antes de entrar no programa, Jade chegou a afirmar que queria participar do "BBB" para sair da sua bolha, da sua zona de conforto. Agora que já passou pela experiência, a influenciadora está feliz com o resultado e acredita ter atingido seu objetivo.

"No Big Brother Brasil, você passa por coisas e sente coisas que você jamais sentiria no mundo aqui fora. É uma experiência muito única que pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de viver de verdade. Cada momento lá te agrega em algum sentido. Hoje eu sinto uma abertura maior para conhecer histórias diferentes, de me aprofundar nelas; de ter a fala ativa", pontua.

"O BBB é um jogo em que, ou você fala, ou falam por você. É um lugar em que você tem que se posicionar e foi nisso que eu me agarrei, em ter uma fala firme e forte. A Jade que entrou lá dentro não aplicava tanto isso na vida quanto aprendeu a aplicar lá. Foi muito importante para mim. Fora todas as tarefas que eu aprendi, né? Lavar roupa, passar um cafezinho, comer uma rapadura e várias outras coisas que eu aprendi e que vão vir aqui para fora também".

Doação

No jogo da discórdia, Jade afirmou que doaria o prêmio de R$ 1,5 milhão para cinco instituições de caridade caso vencesse o programa. A declaração não repercutiu bem, mas Jade explica o que quis dizer. "Foi um momento que eu quis demonstrar que o prêmio para mim não seria o dinheiro, mas a experiência. Eu queria usar tudo isso como um veículo para doar, para ajudar", diz a influenciadora.

Quem vai vencer?

Questionada sobre quem vai vencer o reality, Jade diz que é impossível saber, já que ainda faltam muitos dias para o programa chegar ao fim. A final do reality show só acontecerá no dia 26 de abril.

"Não tenho a menor ideia, de verdade. Eu percebi que a visão lá dentro é totalmente diferente da visão aqui de fora. É uma loucura, eu não sei mesmo quem tem mais chances de levar esse prêmio. Ainda tem mais de 45 dias pela frente e muda muito o jogo de acordo com o que vai rolando. Vou estar aqui assistindo. Estou torcendo para as pessoas que me faziam bem lá dentro: Pedro, PA e a galera do meu quarto", afirma Jade, que também ficará feliz caso Lina se torne campeã.

Carreira de atriz

Depois que todo o turbilhão passar, Jade pretende assistir a tudo o que aconteceu no "BBB 22" para aprender com seus erros e acertos. A influenciadora digital também quer aproveitar toda a visibilidade que ganhou para abrir novas portas e investir na carreira de atriz.



"Do mesmo jeito que eu me joguei em novas experiências dentro do BBB, estou aberta a muitas oportunidades que virão. Tenho muito interesse em fazer trabalhos como atriz – sempre foi um sonho meu – e acredito que portas se abrirão. Estarei lá, tocando na maçaneta ou não – veremos –, aproveitando", brinca a jovem.