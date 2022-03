Sonia Abrão critica discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Jade Picon do 'BBB 22' - Reprodução/RedeTV!/Globo

Sonia Abrão critica discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Jade Picon do 'BBB 22'

Publicado 09/03/2022

Rio - Apesar de conquistar a web com seus discursos de eliminação no "BBB 22", Tadeu Schmidt não teve aprovação unânime com o anúncio da saída de Jade Picon . Nesta quarta-feira (9), Sonia Abrão se juntou ao grupo que criticou uma suposta "neutralidade" do jornalista e chegou a dizer que "faltou coragem" ao ex-apresentador do "Fantástico".

"Ele falou que ela aprendeu um monte de coisa. Sim, ela aprendeu que chora quando corta cebola, que a máquina bate a roupa, ela aprendeu o que é estar lisa, ou seja, estar sem grana, já que isso não faz parte da vida dela. Ficou feio. Foi um discurso-sabonete", declarou Sonia, no "A Tarde é Sua", da RedeTV!.

A jornalista seguiu demonstrando sua insatisfação com o discurso de Tadeu e criticou a forma como o jornalista citou Jessilane, que também estava na berlinda junto com os rivais Jade e Arthur Aguiar. "Ficou feio. Ele saboneteou, usou a Jessi de gancho, quase mata a menina do coração. Ele foi esperto, focou em uma figura neutra para embasar mais ainda o discurso dele", detonou.

Jade Picon deixou o "BBB 22", na última terça-feira, como a sétima eliminada do reality show no segundo maior paredão da história. A influenciadora recebeu 84,93% dos quase 700 milhões de votos e deixou os aliados com a suspeita de que teria sido eliminada em um paredão falso.