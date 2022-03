Jade Picon é a sétima eliminada do 'BBB 22' - Reprodução

Jade Picon é a sétima eliminada do 'BBB 22'Reprodução

Publicado 09/03/2022 16:44

Rio - A eliminação de Jade Picon do "BBB 22" continua dando o que falar dentro e fora da casa. Nesta quarta-feira (9), a influenciadora avaliou os participantes do reality no "Queridômetro do Eliminado" e surpreendeu ex-BBBs ao distribuir corações partidos para Bárbara e Laís, com quem tinha aliança no programa.

fotogaleria

A irmã de Leo Picon revelou a decepção que teve com as amigas após assistir algumas cenas durante o café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você". "Vi umas coisas que ela falou e fiquei um pouco chateada. Hoje, se eu estivesse dentro da casa, eu daria um coração partido. Mas, acredito que, aqui fora, a gente vai conversar e vai resolver tudo", comentou sobre Bárbara, que foi a quarta pessoa a deixar o reality.

Na tarde desta quarta-feira, internautas perceberam que Jade deixou de seguir Laís e Bárbara no Instagram. Atualmente, a modelo não segue nenhum participante do programa além de Linn da Quebrada e Paulo André, com quem teve um affair na casa. A decisão de excluir as ex-amigas de suas redes sociais se somou aos emojis distribuídos no queridômetro e Bárbara foi sincera ao reagir às atitudes da paulista.

"A todos que me chamaram de trouxa enquanto eu defendia: vocês tinham razão", declarou a modelo em postagem no Twitter. Rodrigo Mussi comentou a publicação de Bárbara e lamentou: "Realmente não entendi o que aconteceu". A loira ainda voltou ao site para compartilhar uma foto em que seu rosto aparece com um filtro que simula a maquiagem de palhaço.

Confira: