Jade Picon é a sétima eliminada do ’BBB 22’Reprodução

Publicado 09/03/2022 00:37 | Atualizado 09/03/2022 00:49

Rio - A influenciadora digital Jade Picon foi a sétima eliminada do "BBB 22", no paredão que foi ar na noite desta terça-feira. Ela levou a pior na disputa contra Arthur Aguiar e Jessilane Alves no segundo maior paredão da história do "Big Brother Brasil", perdendo apenas para o paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez no "BBB 20". Jade teve 84,93% dos votos, contra 13,3% dos votos de Jessilane Alves, e apenas 1,77% de Arthur Aguiar. O número total de votos foi 698.199.078.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schimidt falou sobre a rivalidade entre Jade e Arthur, que segundo o apresentador teve "ares de duelo". "O público não quis te dar uma segunda chance", disse Tadeu, fazendo referência a uma fala da própria Jade durante o reality show.

No papo com o apresentador, Jade disse que participar do reality show foi "a melhor experiência" de sua vida. "Foi a melhor experiência de toda a minha vida. No caminho (da porta da casa até o local onde estava Tadeu) só passou um choque. Mas em todo momento eu fui 100% verdadeira com o que eu estava sentindo. Eu fui verdadeira. Foi muito louca toda experiência do Big Fone. Acho que era o momento de tudo acontecer. Eu me diverti muito, me surpreendeu toda a experiência. Todos os momentos foram muito marcantes", disse a influenciadora.