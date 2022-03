Natália e Eliezer - Reprodução Internet

Publicado 08/03/2022 15:48 | Atualizado 08/03/2022 17:52

Rio - Parece que o jogo da discórdia dessa segunda-feira (7) fez com que Natália e Eliezer estreitassem ainda mais os laços. Nessa terça-feira (8), o "casal" conversou e decidiu que vai formar uma aliança para se proteger no jogo.

"Você, em momento nenhum, falou: Eu preciso que você vote em outra pessoa. Você só falou que a decisão era minha. E foi isso, e eu que decidi", disse Natália.

"A questão não é essa. A questão é que, hoje, eu acordei até arrependido de ter falado com você no domingo por tudo isso. A casa inteira me colocou em uma situação que agora…", disse Eliezer. Natália então, pontuou: "A única coisa que achei importante ontem foi sobre você ter mais calma na hora de me defender, só isso. Por exemplo, você poderia ter perguntado para o Gustavo: 'Isso é uma ameaça?'. Perguntar de uma forma mais calma. Quem tomou a decisão fui eu. Esse é um fardo meu, você não tem que pegar para você. Eu poderia ter votado neutro, quanto também ter votado contra você", completou ela.

"O que me incomoda a partir de agora é que, qualquer movimento que eu faça em relação a você, as pessoas vão achar que é 'forçação' de barra", disparou Eliezer.