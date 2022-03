Fã do reality global pede eliminação de Jade Picon ao vivo - reprodução da TV Globo

Publicado 08/03/2022 14:47

Rio - Uma reportagem sobre a falta d'água e buraco aberto em um bairro transmitida na primeira edição do NETV na Globo Recife, nesta terça-feira, chamou a atenção dos internautas. Mas não foi por conta do problemas que os moradores enfrentam. E, sim, devido um fã do 'Big Brother Brasil 22' que invadiu a transmissão ao vivo e mostrou uma plaquinha escrita "Fora Jade", pedindo a eliminação da digital influencer do reality global. Ela disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil com Arthur Aguiar e Jessilane.