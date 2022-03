Leo Picon e a irmã Jade, que está no ’BBB 22’ - Divulgação

Publicado 08/03/2022 08:27

Rio - Leo Picon, irmão de Jade Picon, comentou o jogo da discórdia desta segunda-feira e surpreendeu ao elogiar Arthur Aguiar, maior rival de sua irmã no "BBB 22". "Arthur esmurrando a Jade nas ideias parece eu discutindo com ela. Nota 10. Amei. #FicaArthur", escreveu Leo no Twitter.