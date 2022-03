Laís e Gustavo - reprodução da TV Globo

Laís e Gustavoreprodução da TV Globo

Publicado 07/03/2022 21:58

Rio - Parece que o romance entre Laís e Gustavo chegou ao fim. Os dois tiveram uma longa conversa na varanda do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta segunda-feira, e o curitibano deixou claro que pretende se afastar da médica. Tudo porque o brother foi o mais votado pela casa no paredão deste domingo e sentiu que ela não tentou defendê-lo, já que votou em Natália.

fotogaleria

"O que foi aquilo ontem, a sua reação?", perguntou ela. "A minha reação foi o seguinte: eu já esperava ser votado pelo quarto (Lollipop), óbvio", disse ele. Laís o interrompeu: "Eu ainda te falei que tu estava na reta". O brother continuou: "Sim, e quando a gente conversou na festa, pois já sabia dessa possibilidade desde sábado". A médica concordou, e Gustavo destacou: "Então, eu tinha a esperança que você votasse nele para me salvar".

Em seguida, Laís tentou se justificar. "Lembra quando a gente conversou na sala? Que você virou e disse: 'Eu entendo seu lado. O que eu puder fazer para poder te salvar, eu vou fazer'. E eu tentei jogar outro nome". O empresário, então, rebateu: "Não tinha outro nome". Ela disse que tinha, e Gustavo perguntou: "O Lucas?". Laís afirmou que sim: "Pode ser um. Gosto muito dele, mas votaria", frisou ela, que continuou: "E tu lembra quando tu virou e falou assim pra mim: 'Laís, se a gente colocar outro nome tu vota? Eu falei: 'Se não for do meu quarto e eu achar consciente, eu voto. Aí tu falou Jessi'".

Gustavo, no entanto, lembrou de uma situação envolvendo a sister: "Lembra na festa que você falou: 'E se ficar entre eu e Eli você desempata pra mim?' Você falou que sim". Laís negou. "Não falei". "Então eu escutei coisa", retrucou Gustavo. "Pode ser, está gravado", destacou a médica. "Tudo bem. Mesmo se estiver gravado, sabe por que eu estou magoado? Eu te colocava como prioridade e você obviamente não me coloca como prioridade", desabafou o curitibano. A sister ponderou: "Coloco".

Laís continuou explicando o motivo de não ter votado em Eliezer numa tentativa de tirar Gustavo do Paredão: "A gente já tá aqui há sete semanas convivendo um com o outro. A gente criou uma união muito grande com algumas pessoas, entendeu?". O brother deixou claro que entende. "Sim, respeito e admiro. Mas eu falei até na minha entrevista que não estou indo para fazer amigo. Amigo eu tenho aqui fora. Se eu fizer ótimo, mas meu foco não é esse. Meu foco é ganhar...As pessoas confundem muito isso e realmente colocam o sentimento em cima do jogo. Isso eu falei que não ia colocar. Mas com você era diferente. Com você eu esperava botar o sentimento acima do jogo. E eu vi que isso vai me magoar. Então, prefiro voltar para o raciocínio que eu tinha antes. Não colocar sentimento em cima de jogo em momento algum", disparou.

A médica, então, quis saber se o relacionamento entre eles chegou ao fim. "Você prefere que a gente não continue junto?". Gustavo foi direto: "No momento, a melhor coisa é a gente se afastar. Porque eu sei que vou ter essa mágoa mais pra frente de novo. Se eu esperar algo de você, você não pode me dar por motivos, eu entendo. Mas vai me magoar. Se na próxima semana acontecer isso de volta, vou ficar magoado. Mas o carinho por você sempre vai existir".