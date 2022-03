Maria participa do ’Encontro’ nesta sexta-feira - Reprodução

Publicado 07/03/2022 18:00

Rio - Maria usou sua conta Twitter para se comunicar com seus seguidores. Nesta segunda-feira (7), a cantora desabafou sobre algumas pessoas que estão se aproveitando do seu "cancelamento" para inventar histórias.

"A quantidade de gente que eu nunca vi na vida aproveitando meu cancelamento pra falar que me conhecem e têm histórias podres sobre mim… querem me contar? Estou precisando de fofocas novas sobre mim, as antigas meus amigos já conhecem de cabo a rabo", começou.

"Gente, obrigada por todos os directs kkkkkk estou lendo tudo e só pra avisar que tá tudo bem desde que saí, mas eu vou me atualizando das fofocas aos poucos, todos os dias… era só pra avisar pra galera que nada passa batido", completou Maria.