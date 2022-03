Douglas Silva - Reprodução Internet

Douglas SilvaReprodução Internet

Publicado 07/03/2022 16:46

Rio - O desentendimento entre Natália e Gustavo continua repercutindo dentro do "BBB 22". Na tarde dessa segunda-feira (7), a designer de unhas conversou com Douglas Silva sobre a discussão que ocorreu após a votação deste domingo (6).

fotogaleria

"Estou me sentindo em uma situação um pouco desconfortável e, é isso. Acho que juntou tudo e ontem o 'treco' com o Gustavo. Já estourei e falei tudo o que, as vezes, eu estava tendo uma visão. Posso estar errada? Sim. Não tenho medo de falar que posso estar errada. Eu tenho medo de falar que eu não estou sentindo. Disso que eu tenho medo", diz Natália.

"Agora imagina eu estourando e te colocando mesmo nicho que a Linna. Eu falei: 'Hã?' Ao meu ver, estourar com pessoas com pessoas que nem votam em você", dispara o ator.