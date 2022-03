Jade planeja comemoração pós paredão - Reprodução/Gshow

Publicado 07/03/2022 14:47

Rio - Durante conversa com Laís, Vyni e Eslovênia na cozinha da casa do "BBB 22", Jade Picon planejou uma comemoração caso volte do primeiro paredão. A influenciadora enfrenta Arthur Aguiar e Jessilane na sétima berlinda do reality show.

"Se der certo, a gente pula na piscina e grita: 'Chupa esse pirulito!'", disse Jade, em referência ao quarto lollipop. "Fechou, fechou!", concordou Laís. "'Chupa esse pirulito'! Vai ser icônico!", celebrou Eslovênia.

Jade “se der certo, os 5 pulam na piscina e grita ‘chupa esse pirulito’.” #BBB22



Formação do paredão

Arthur Aguiar e Jade Picon foram emparedados pelo big fone, a influenciadora atendeu e escolheu o cantor para enfrentá-la na berlinda. Arthur, que ganhou a prova do anjo, imunizou Paulo André. O líder da semana, Pedro Scooby, indicou Jessilane para o paredão sem direito de participar da prova bate volta. No confessionário, Eliezer e Gustavo foram os alvos da casa, mas o ex-casa de vidro, com seis votos, foi o mais votado. No entanto, Gustavo conseguiu escapar do paredão vencendo de virada a prova bate volta. Com isso, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane aguardam a decisão do público e um deles deixará a disputa pelo prêmio.