Gustavo ignora Laís no 'BBB 22'Globo

Publicado 07/03/2022 09:20 | Atualizado 07/03/2022 09:35

Rio - Um climão ficou no ar entre o casal Gustavo e Laís no "BBB 22". O Ex-Casa de Vidro ficou chateado e ignorou a médica após perceber que affair não o ajudou a fugir do sétimo paredão. Ele recebeu seis votos no confessionário, incluindo o de aliados dela, e só conseguiu escapar da berlinda na Prova Bate-Volta. Web vibrou com a situação.

Durante o dia, Gustavo já havia pedido para Laís votar em Eliezer, a fim de ajudá-lo a escapar do paredão. Após Tadeu Schmidt anunciar o resultado, Gustavo percebeu que Laís não seguiu o conselho, o que poderia ter sido decisivo para ele, já que Gustavo teve seis votos e Eli, cinco.

Antes da Prova Bate-Volta, Gustavo ignorou Laís no momento em que tentou dar um abraço e dizer "boa sorte" ao amado. Com sorte, ele se salvou na Prova Bate-Volta e escapou do paredão. A situação, claro, rendeu nas redes sociais. "O Brasil feliz de novo", ironizou uma pessoa. "Que sabor", disse outra. "Rindo de nervosa", comentou mais uma.

o Gustavo recusando o abraço da Laís, O BRASIL FELIZ DE NOVO #bbb22 pic.twitter.com/Ul7pl4C4CJ — ga (@gasoliano) March 7, 2022

O GUSTAVO NEGANDO UM ABRAÇO DA LAÍS FOI TUDO,QUE SABORRRRR — Central Gustavo Beats (@CentralBeatss) March 7, 2022

Gustavo não quis receber o abraço da Laís. Rindo de nervosa! — Jai (@IlmaComenta) March 7, 2022

Depois da Prova Bate-Volta, Gustavo deixou claro que está chateado com Laís em breve interação perto da piscina. Já em conversa com Linn da Quebrada, ele verbalizou o descontentamento. "Acho uma incoerência sua e falo porque tenho um carinho por você e, principalmente, pela Laís", apontou a atriz. "Me desculpa, hoje eu não consigo olhar para ela", disse ele. "Tudo bem. Isso é uma coisa em relação a vocês", continuou ela.

Na sequência, Linn puxou o assunto sobre a relação entre Gustavo e Laís. "Já vi você agir de diversas outras formas e, nesse lugar que mágoa ou ferir, não só outras pessoas, mas também uma pessoa que está junto com você", afirmou. "Não está tanto, não", reclamou o ex-Casa de Vidro.

"Ela votou em quem? Ela votou contra o quarto como você diz", justificou Linn "Ué, não foi o que a Nat falou: 'não quero ser imparcial'. Ela foi imparcial. Ela não votou no Eli. Ela jogou o voto fora", argumentou Gustavo sobre o voto de Laís em Natália. "Mas foi o que ela podia fazer também. Ela não votou em você. Pensa nisso... Ela foi contra o quarto...", explicou a atriz.