Brothers discutem na cozinha do ’BBB 22’Globo

Publicado 07/03/2022 08:46 | Atualizado 07/03/2022 09:33

Rio - Fogo no parquinho! Depois da formação do sétimo paredão do "BBB 22", a madrugada desta segunda-feira foi marcada por muita briga, discussão e gritaria. Tudo começou quando Gustavo contou os votos e percebeu que teria recebido votos de Natália e Eliezer. O ex-Casa de Vidro se livrou da berlinda após Prova Bate-Volta.

Gustavo, então, foi tirar satisfação com Natália. “Confiei, hein. Tu sabe o que faz, mas eu confiei na sua palavra”. Ao ver o princípio de discussão, Eliezer rebateu o paranaense: “Você não adianta ameaçar ela por causa de um voto”. Gustavo reagiu: “Eu ameacei?”. Eli respondeu: “Você acabou de ameaçar ela. Você sabe o que faz por causa de um voto, o voto é dela e não é seu". Gustavo retruca: "Cala a boca, Eli, fica quieto. Você não sabe o que ela falou para mim, eu só falei confiei na sua palavra",



Na sequência, Natália se defendeu ao explicar o motivo do voto. “Ele (Gustavo) não está errado, ele está certo. Não foi uma ameaça em momento nenhum. Calma, eu entendo você. Agora é minha vez de falar. Eu realmente falei com você, realmente eu não queria, foi com muito pesar, mas para mim ser neutra, eu não podia ser. Eu quero ser imparcial nessa votação, só que eu ser imparcial, é eu dar o meu direito para outras pessoas", diz. Gustavo reage insistindo que confiou na palavra da sister.

Natália ainda comparou as relações dela e Eli com Gustavo e Laís. "Outra coisa: são duas pessoas que eu gosto muito, eu falei com ele isso e falo com você e falo com quem quiser escutar. É a mesma coisa que tu, está eu e Laís e gosta muito de mim, está eu e Laís no fogo. Quem que tu vai me proteger? É muito óbvio", analisou. "Não é tão óbvio assim, porque a pessoa que deita comigo não me protegeu. Você aqui dentro com o Eli protegeu ele, mesmo falando que não votaria em mim”, respondeu. Gustavo

Os ânimos foram se elevando e Natália gritou que não é falsa. "Eu não queria, foi devido a uma conversa que a gente teve. Tanto que eu virei e falei assim 'vou conversar com ele' e você estava no quarto na hora que você ouviu. Não, calma. Sabe por que? Uma coisa que eu não sou é falsa e fingida. Quando eu dei minha palavra para outras pessoas aqui dentro, eu não votei. PA, naquela semana que estava no quarto eu falei 'PA eu não voto'", disse. "Mas em mim você votou", rebateu Gustavo.

Briga generalizada

Na sequência, Natália expos que os homens do quarto Grunge haviam criado uma rede de proteção e outros brothers entraram na discussão. "Não me inclui nessa, não, está colocando palavras na minha boca", declarou Pedro Scooby, recebendo apoio de Douglas Silva, que ainda opina: Escuta, olha para mim. Você vai me ouvir ou vai querer falar? Não quero ficar batendo boca com você, eu quero que você escute também, só está falando, só está gritando. Botando meu nome numa discussão que eu não tenho nada a ver. O problema é você e ele".

Paulo André também entrou na confusão. A sister disse ao atleta que ela não vota nele, mas ele relembrou que a designer de unhas já votou nele na dinâmica de votação em grupos. "Você acha que a gente vai votar em você e não é assim", disse a mineira ao paulista. "Foi você, Jessi, Lina e Tiago que me colocaram no Paredão", rebateu PA. A mineira saiu e deixou o aleta falando sozinho.

Linn x Pedro Scooby

Outra briga que aconteceu logo após a formação do paredão foi entre Linn da Quebrada e Pedro Scooby. O assunto? Redes de proteção no confinamento. "Rede de proteção é não se votar", dispara Linn.

"Ela [Natália] está criticando que eu não votei em nenhum deles [do Quarto Lollipop]. Só votei em você [Lina], nela [Jessilane] e na Natália. É isso. Então, eles fazem parte de uma rede de proteção? Não!", argumentou Scooby. "Por que eu voto em vocês? Porque vocês votaram em mim. Só isso e está tudo certo. A gente tem isso, e não tem nada de rede de proteção", prosseguiu.



"Mas tem rede proteção", reforçou Linn. "Calma. Vocês estão criando isso. Não sou eu", rebateu Scooby. "Pode ser", disse a atriz. "Com certeza vocês estão criando isso", retrucou o surfista. "A gente está vivendo um jogo", explicou ela. "Você está criando isso. Eu já falei desde o início: não voto na Eslô e no Vini de jeito nenhum", afirmou ele.

Linn da Quebrada confronta o brother que o tema rede de proteção é um assunto geral. "Uma rede de proteção não é sobre você ou em quem você vota. Rede de proteção é sobre um coletivo", declarou.

Pedro Scooby argumentou que a história é uma criação da cabeça da atriz. "Ué, eu posso fazer uma rede de proteção? Eu protejo eles e que hoje eu não votei no Eli, que eu poderia ter votado nele. O que tem a ver? É que no final eu falei: 'não vou criar uma coisa que não existe na minha cabeça e vou em quem vota em mim'. Está tudo certo. Eu tenho uma boa relação com ela. A gente está tentando melhorar a nossa relação, melhorou, se afastou um pouco e está tudo certo. Eu tinha que escolher alguém como ela poderia me escolher e está tudo certo, mas vocês estão inventando coisa", disse.