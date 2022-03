Eslovênia e Lucas discutem a relação - Reprodução/Gshow

Eslovênia e Lucas discutem a relaçãoReprodução/Gshow

Publicado 07/03/2022 18:14

Rio - Lucas e Eslovênia discutiram a relação nesta tarde no "Big Brother Brasil 22". A modelo não gostou da postura do engenheiro e estudante de medicina depois da formação do paredão e os dois conversaram sobre o assunto na cozinha do grupo xepa.

"Minha cara sempre exprime o que estou sentindo. Por isso que falei que não é com você. Mas claro que sua posição no jogo me incomoda. Eu tento separar isso e consigo, de boa. Fiquei ali olhando para você, desculpa. Não é sobre você, é porque é o que estou sentindo. Já falei isso para você várias vezes. Mas sempre que tiver me sinaliza que eu me ligo. E não fique de trocadilho. Você perguntou se eu estava com fome por causa da minha cara feia, disse Eslovênia.

A sister continua explicando sua reação e acabou se incomodando com uma brincadeira feita por Lucas durante a conversa. "Se eu tivesse me ligado disso na hora, eu teria dado uma resposta para você", afirmou. "Pode dar, ué", disse Lucas. "Não, não quero dar", respondeu. "Ah, mas foi trocadilho de brincadeira", explicou o brother. "Não foi brincadeira", rebateu Eslovênia. "Não posso brincar com você, vocês são muito sérias", pontuou. "Vocês?", perguntou a modelo. "É, todo mundo está muito sério", frisou Lucas.

"Mas estou falando de mim agora", rebateu Eslovênia. "Desde de manhã você está com a cara fechada", disse Lucas. "Não é por sua causa. Estou explicando que infelizmente sou muito transparente e aí pode parecer que seja com você", explicou. "Estou falando em relação a jogo. Separar isso vai ser muito difícil. Eu acreditava que a gente ia conseguir, mas é um desafio. Você interpretar o que o outro fala, faz, como o outro reage. Saber se é a relação ou jogo", acrescentou a modelo.

"É verdade, porque vai ser daqui para pior agora", afirmou o brother. "Por isso que vou frisar: importante conversar se a gente quiser fazer isso dar certo. É o único caminho, por isso estou frisando mais uma vez. Também se quiser, né? É bom sempre saber isso do outro", pontuou.

Lucas então disse o que espera da relação. "Da mesma forma que eu quero te apoiar, quero que você me apoie, sacou? É só isso. Eu não quero que você se isole no quarto", comentou. "Algumas coisas eu concordo e outras eu não concordo. Sobre o quarto, é uma coisa que depende de você", disse a modelo.

O casal seguiu para a área externa e Eslovênia comentou o desejo de ganhar a liderança e ter um quarto para ela e Lucas. "Estou inquieta. Queria uma caminha do Líder. Para eu e você lá", confessou. "Queria muito também. Os não Lollipopers têm que ganhar Líder, porque vocês estão em maioria agora. Vão botar um por um em votação", afirmou Lucas sobre o jogo.

"Vocês ganham o Líder sempre. Tem uma coisa que vocês não sabem, que é perder uma pessoa próxima aqui dentro", lembrou Eslovênia. "Eles. Estou lá segurando um cordinha só para ir, porque quando chegar... Valeu!", afirmou. "Uma coisa que me dá raiva é quando te vejo com esses meninos", admitiu a modelo. "Engraçado é que me dou bem com todo mundo", rebateu Lucas. O casal seguiu falando sobre o andamento do jogo e terminou a conversa aos beijos.