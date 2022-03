Natália e Gustavo - reprodução da TV Globo

Publicado 07/03/2022 15:35

Rio - Após se desentenderem durante a madrugada, Natália e Gustavo conversaram na varanda da casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na tarde desta segunda-feira. A sister se desculpou pelo fato de ter votado no participante da casa de vidro, na formação do paredão, domingo.

"Acho que a primeira coisa que tenho que te pedir é desculpa. Perdão mesmo, porque realmente dei minha palavra naquele momento. Minha intenção era realmente ser imparcial por causa de coisas que aconteceram comigo e com Eli. Só que depois da nossa conversa, vi que também fui um pouco injusta com ele, entende?! Ele me trouxe coisas que realmente aconteceram. E principalmente, no sábado, a gente teve uma conversa muito bacana que resultou na trajetória de ontem. Tanto que ele ficou sabendo que ele iria ser votado depois. Ele ouviu uma conversa sua no banheiro". O curitibano rebateu: "Ele já sabia bem antes. Desculpa, já sabia bem antes, mas tudo bem".

Natália, então, avaliou: "Posso estar sendo ingênua também, sabe?! Mas senti verdade no que ele falou, questão de aproximação, etc. Quando ele me procurou a primeira vez, eu disse que estava reparando isso, isso e isso, e eu não sou boba. Foi a primeira coisa que eu falei. Só que dou muita oportunidade de ouvir as pessoas. Talvez seja um defeito meu".

Em seguida, Gustavo deixou claro que, se estivesse no lugar de Natália, perguntaria à Jessilane com quem a sister gostaria de ir ao Paredão. "Ontem você citou a tal da zona de proteção e um pouco antes lembro que você tinha falado: 'Semana que vem o meu vai ser o nome do quarto'. Você sabe que com esse seu voto você ganhou a compaixão, admiração do quarto de lá", disse o brother, referindo-se ao Quarto Lollipop. "Não foi assim que eu pensei", explicou a designer de unhas. "Tudo bem, mas é assim que refletir no jogo. Porque sou estrategista e eu vejo isso", respondeu ele, que continuou: "Sou estrategista e vejo isso. Vejo os atos e o que vai gerar através desses atos para o futuro. Tenho certeza que com esse seu voto em mim você comprou o discurso do quarto e agora o quarto te vê como uma aliada".

Emocionada, Natália abriu o coração para Gustavo. "Estou muito magoada comigo. Primeiramente comigo, por ter te magoado, por ter sido egoísta, por não ter honrado a minha palavra. Desde o primeiro momento que passei por aquela porta eu falei que independente do que acontecesse, a minha palavra era muito importante. Estou muito triste comigo pela minha palavra. Porque minha palavra não volta atrás. Ter te dado a minha palavra e ter te magoado, isso para mim é muito forte. Falo sério, estou muito mal por causa disso. Não dormi a noite toda pensando que magoei alguém e não fui fiel a mim, à minha palavra".



O curitibano acalmou a designer de unhas: "Eu entendo seu lado, Nat. Tanto que eu não estou magoado com você. Fiquei magoado, claro, mas meu carinho por você não foi afetado. Fiquei magoado, mas ainda tenho carinho e respeito por você".