Publicado 07/03/2022 18:32 | Atualizado 07/03/2022 18:34

Rio - Arthur Aguiar soltou o verbo sobre Jade Picon durante uma conversa com Lucas, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta segunda-feira. O ator , que disputa o paredão com a digital influencer e Jessilane, quis saber o motivo das pessoas considerarem a irmã de Leo Picon forte no jogo.

"Com base em que as pessoas determinaram que ela era uma jogadora forte?", perguntou o marido de Maíra Cardi. O estudante de medicina concordou com o brother. "Também acho a mesma coisa". Arthur, então, continuou seu raciocínio: "Ela nunca foi para o Paredão e nunca fez uma jogada de estratégia genial. Me colocou no Paredão, mas, do jeito que ela fala, é como se a gente nunca tivesse tido nenhuma relação. Como se fosse uma pessoa que ela nunca falou na vida. Não, ela me deu uma facada pela costas. Vejo muito mais isso do que uma jogada genial".

Em seguida, Lucas disse que Jade é uma jogadora estrategista. "Ela se comporta como tal e as pessoas compram a ideia. O comportamento dela é de uma jogadora estrategista". Arthur voltou a questionar: "Mas baseado em que? Qual é o parâmetro? Para mim, ela é uma jogadora supervalorizada", destacou.