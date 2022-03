Maíra Cardi rebate acusação de ver mandado ’mensagem cifrada’ para Arthur Aguiar - Reprodução Internet

Publicado 07/03/2022 15:41

Rio - Maíra Cardi se pronunciou em sua rede social após ser acusada pelo ex-BBB Marcelo Arantes de ter passado uma "mensagem cifrada" para Arthur Aguiar no vídeo do anjo, exibido neste domingo (6).

"Essa história furada da tia do Artur é código e a produção não sacou! Hahahahahah Mayra Cardi dizendo na cara dura que ele está fazendo a coisa certa e a produção deixou passar", disse Marcelo em sua conta no Twitter.

Essa história furada da tia do Artur é código e a produção não sacou! Hahahahahah Mayra Cardi dizendo na cara dura que ele está fazendo a coisa certa e a produção deixou passar. #BBB — Marcelo Arantes (@dr_marcelo_) March 7, 2022

A empresária rebateu a acusação em seu Instagram. "Que cara babaca. Se ele é capaz de inventar que praticamente a mãe de alguém que ele ama morreu só para passar informação inútil, eu não sou. A tia-avó do Arthur criou ele e todos que o seguem sabem dessa história que ela morreu no ano passado. Saímos até na revista Quem nessa viagem com ela. Enfim, cara, não pira, não desumanize pessoas só porque você é desumano", disse ela.