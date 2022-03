Eslovênia e Lucas no 'BBB 22' - Globo

Eslovênia e Lucas no 'BBB 22'Globo

Publicado 07/03/2022 10:18

Rio - O primeiro casal do "BBB 22" pode estar com os dias contados. Após a noite movimentada do reality global, Eslovênia abriu o jogo sobre o que pensa do jogo do amado. Em conversa com Natália e Eliezer no quarto Lollipop, a ex-miss disse que pediu para o estudante de Medicina não dormir com ela.

fotogaleria

"Eu falei com Lucas 'vamos cada um no seu canto hoje'. Aí eu estou pensando, Nat vindo para cá, aí vou preferir dormir no chão do que dormir com ele", disse Eslô. "Está com raiva dele, amiga?", perguntou Nat. "Não, não estou com raiva, mas está me incomodando muito. Estou enxergando ele no jogo uma coisa que eu não admiro. Como pessoa, não, mas como jogador está me deixando agoniada", respondeu a ex-miss.

"Mas é porque ali, para ele, ainda é muito confortável por enquanto", argumentou Nat. "Eu já falei com ele sobre isso, e eu repeti: 'a única pessoa que protege você e te coloca em primeiro lugar sou eu, não esqueça disso. As pessoas querem te usar'", relembrou Eslô.