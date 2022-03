Pedro Scooby - Reprodução/Globoplay

Pedro Scooby Reprodução/Globoplay

Publicado 07/03/2022 17:39

Rio - Pedro Scooby expôs um pouco da situação financeira de Luana Piovani durante o almoço do anjo, neste domingo, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. O surfista negou que a loira cause polêmica nas redes sociais para ganhar mídia e dinheiro.

"Gente, essa história de Luana querer aparecer porque tá dura... Isso aí esquece. Só em outra vida. Uma pessoa dura não tem um apartamento fechado em Nova York há dois anos", revelou o pai de Dom, Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com a atriz e apresentadora.

Scooby também contou para os outros brothers como Luana reage às críticas em relação a ela. "Às vezes ela fala alguma coisa, as pessoas vão em cima dela, mas ela não mexe isso aqui de preocupação [...] A Luana não baixa a guarda. Se ela acha que ela está certa, ela bate até o final", destacou.