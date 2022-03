Paulo André nega que esteja apaixonado por Jade Picon. - Reprodução Internet

Publicado 07/03/2022 14:33

Rio - Paulo André abriu o coração sobre seus sentimentos em relação a Jade Picon. Na madrugada desta segunda-feira (7), durante uma conversa com Arthur Aguiar, o brother negou que esteja apaixonado pela influenciadora.

"Tá maluco? Duvido. Coração blindadão. Não, com todo respeito. Estou amarradão, ela é braba, gente boa, mas apaixonado… qual é?", disparou Paulo.

Há alguns dias em uma conversa com as amigas do quarto lollipop, Jade descartou qualquer possibilidade de namoro com o velocista fora do "BBB 22".