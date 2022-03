Pedro Scooby - reprodução de vídeo

Publicado 07/03/2022 19:27 | Atualizado 07/03/2022 19:34

Rio - Pedro Scooby abriu o jogo sobre sua intimidade com a esposa, Cintia Dicker, durante uma conversa com Arthur Aguiar, Gustavo, Paulo André na hidromassagem da casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta segunda-feira. O surfista revelou o desejo de ter um 'quarto vermelho' em sua casa, já que tem muitos brinquedos eróticos.

"Eu sou tarado nela", comentou Scooby sobre a esposa. Em seguida, ele disse que o sexo 'continua em um local muito importante de sua vida' e revelou um desejo 'inusitado' dele e de Cíntia. "A gente tem projetos para futuramente ter um quarto tipo vermelho. A gente tem muito brinquedo (erótico). Todos os brinquedos que você imaginar. Eu tenho uma caixa que tem todos os tipos de óleos, algema, coleira", confessou o surfista.