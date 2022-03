Tiago Leifert - reprodução de vídeo

Publicado 07/03/2022 20:23

Rio - Tiago Leifert mostrou mais uma vez que está ligadinho no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Nesta segunda-feira, o ex-apresentador do reality show deu seu palpite sobre o paredão, que é disputado por Jade Picon, Arthur Aguiar e Jessilane, através do Instagram Stories.

"Vocês não estão preparados para esta conversa. Mas nem Jade e nem Arthur deveriam sair, né? Se vocês querem dar uma bagunçada e uma confundida na cabeça deles lá e gostam de fogo no parquinho, vocês deveriam deixá-los lá de novo. Mas vocês não vão fazer isso. Sei que vocês vão tirar a Jade. Mas pensem bem, ainda dá tempo. Não é o certo a fazer. Que pena", disse ele.

Em seguida, Leifert, que deseja a saída da professora de biologia, reforçou: "Estou falando de jogo. Não levem para o pessoal. Sei que tem torcida dos três. É só pelo game mesmo, pelo programa para ver o que aconteceria. Acho que seria muito divertido. Depois tem tempo, vocês tiram quem vocês quiserem, mas o correto é deixar os dois", finalizou.